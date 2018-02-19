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Aşiret düğününde gelin, altınlar yüzünden ayakta durmakta zorlandı

AŞİRET DÜĞÜNÜNDE GELİN, ALTINLAR YÜZÜNDEN AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Şanlıurfa'da evlenen genç çiftin düğününde dolarlar havada uçuştu, davetliler altın takmak için birbiriyle yarıştı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Aşiret Düğününde Gelin, Altınlar Yüzünden Ayakta Durmakta Zorlandı(10/10)6

Şanlıurfa'da İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolarlar havada uçuştu. Damat Hasan İzol ve gelin Handan Gülel'in başına dolar yağdıran davetliler, düğün sonunda ise geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı.

DÜĞÜNE 1000 KİŞİ KATILDI

Şanlıurfa'da, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet İzol'un eczacı oğlu Hasan İzol ile Enver Gülel'in eczacı kızı Handan Gülel yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Bir otelde düzenlenen, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler dolar saçmaya başladı.

TAKI TAKMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan 1'er dolarlık banknotlar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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