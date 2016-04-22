

Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 22.15'te Londra'dan İstanbul'a geldi. Uçaktan elinde büyük bir valizle inen Asil Nadir, polis eşliğinde aprondan Atatük Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yaklaşık 1,5 saat süren işlemlerinin ardından, polis ekibi eşliğinde havalimanından ayrılan Asil Nadir saat 00.45 sıralarında Silivri cezaevi'ne getirildi.







ASİL NADİR KİMDİR?







75 yaşındaki Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'in ismi 80'li yılların sonunda duyuldu. 1988'de Günaydın gazetesini satın alarak medya işine girdi. Ardından da Güneş ve Tan Gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Asil Nadir, yine bu yıllarda KKTC'de de bazı medya organlarına sahip oldu.







Ancak 1990 yılı sonunda, ünlü işadamı, paravan şirketler kurarak İngiltere'nin en büyük şirketlerinden Polly Peck'in hisselerini yapay şekilde yükseltmek ve milyonlarca Sterlin'i zimmetine geçirmekle suçlandı. Asil Nadir, hakkında çıkarılan yakalama kararı ile 17 Aralık 1990 tarihinde tutuklandı. 1993 yılına kadar İngiltere'de hapis yattı. 1993'te 3,5 milyon Sterlin kefaletle serbest bırakıldı ve özel uçağıyla KKTC'ye kaçtı. 2010 yılında ise kendi isteği ile yeniden yargılanmak üzere İngiltere'ye döndü. Ancak 2012 yılında tamamlanan yargılama sonucunda 29 milyon Sterlin'i zimmetine geçirmekten dolayı suçlu bulundu ve 10 yıl hapse mahk?m oldu.







2013 yılında, İngiltere'deki mahkeme, cezasının 5 yıllık bölümünü çeken Asil Nadir'in, mağdur bıraktığı yatırımcılara 5 milyon Sterlin ödemesi durumunda cezasının geriye kalanını Türkiye'de çekmesini kararlaştırdı.