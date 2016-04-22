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asil nadir türkiye'ye iade edildi

ASİL NADİR TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Uzun zamandır tutuklu bulunduğu İngiltere'den bu gece Türkiye'ye iade edilen Kıbrıslı işadamı Asil Nadir, Silivri Cezaevi'ne konuldu.

Tarih : 22 Nisan 2016, 09:53
Puan Ver : Asil Nadir Türkiye'ye İade Edildi(9/10)11


Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 22.15'te Londra'dan İstanbul'a geldi. Uçaktan elinde büyük bir valizle inen Asil Nadir, polis eşliğinde aprondan Atatük Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yaklaşık 1,5 saat süren işlemlerinin ardından, polis ekibi eşliğinde havalimanından ayrılan Asil Nadir saat 00.45 sıralarında Silivri cezaevi'ne getirildi.



ASİL NADİR KİMDİR?



75 yaşındaki Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'in ismi 80'li yılların sonunda duyuldu. 1988'de Günaydın gazetesini satın alarak medya işine girdi. Ardından da Güneş ve Tan Gazeteleri ile Nokta dergisini satın aldı. Asil Nadir, yine bu yıllarda KKTC'de de bazı medya organlarına sahip oldu.



Ancak 1990 yılı sonunda, ünlü işadamı, paravan şirketler kurarak İngiltere'nin en büyük şirketlerinden Polly Peck'in hisselerini yapay şekilde yükseltmek ve milyonlarca Sterlin'i zimmetine geçirmekle suçlandı. Asil Nadir, hakkında çıkarılan yakalama kararı ile 17 Aralık 1990 tarihinde tutuklandı. 1993 yılına kadar İngiltere'de hapis yattı. 1993'te 3,5 milyon Sterlin kefaletle serbest bırakıldı ve özel uçağıyla KKTC'ye kaçtı. 2010 yılında ise kendi isteği ile yeniden yargılanmak üzere İngiltere'ye döndü. Ancak 2012 yılında tamamlanan yargılama sonucunda 29 milyon Sterlin'i zimmetine geçirmekten dolayı suçlu bulundu ve 10 yıl hapse mahk?m oldu.



2013 yılında, İngiltere'deki mahkeme, cezasının 5 yıllık bölümünü çeken Asil Nadir'in, mağdur bıraktığı yatırımcılara 5 milyon Sterlin ödemesi durumunda cezasının geriye kalanını Türkiye'de çekmesini kararlaştırdı.








Etiketler: Asil  Nadir  Türkiye  Ye  İade  Edildi    haber

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