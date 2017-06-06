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asıl hedefimiz kosova sınavı

ASIL HEDEFİMİZ KOSOVA SINAVI

Makedonya karşısında temkinli oynadıklarını dile getiren Terim: Asıl mücadele Kosova'da olacak

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:17
Puan Ver : Asıl Hedefimiz Kosova Sınavı(10/10)9


Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası, "Makedonya karşısında temkinli oynamaya çalıştık çünkü asıl gücümüzü göstermemiz gereken mücadele Kosova... Bir sezonun yorgunluğunu yaşayan oyuncularımdan kendilerini sakınmalarını istedim. Dünya Kupası yolunda kayba tahammülümüz yok. Çocukların pazar günü gereğini yapacağına inanıyorum. Kosova galibiyeti elemeleri aşma yolunda bize güç verecek" dedi.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Asıl  Hedefimiz  Kosova  Sınavı    haber

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