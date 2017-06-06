ASIL HEDEFİMİZ KOSOVA SINAVI
Makedonya karşısında temkinli oynadıklarını dile getiren Terim: Asıl mücadele Kosova'da olacak
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası, "Makedonya karşısında temkinli oynamaya çalıştık çünkü asıl gücümüzü göstermemiz gereken mücadele Kosova... Bir sezonun yorgunluğunu yaşayan oyuncularımdan kendilerini sakınmalarını istedim. Dünya Kupası yolunda kayba tahammülümüz yok. Çocukların pazar günü gereğini yapacağına inanıyorum. Kosova galibiyeti elemeleri aşma yolunda bize güç verecek" dedi.
kaynak:sabah
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