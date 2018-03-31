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Aşıklar Tepesi'nde Böylesini Görmedi! Kırgız Kız, Erkek Arkadaşını Dakikalarca Tokatladı
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Aşıklar Tepesi'nde Böylesini Görmedi! Kırgız Kız, Erkek Arkadaşını Dakikalarca Tokatladı

AŞIKLAR TEPESİ'NDE BÖYLESİNİ GÖRMEDİ! KIRGIZ KIZ, ERKEK ARKADAŞINI DAKİKALARCA TOKATLADI

Nevşehir Göreme'deki Aşıklar Tepesi ilginç görüntülere sahne oldu. Kırgız genç kız, erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı, turistler manzarayı bırakıp genç çifti izledi.

Tarih : 31 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Aşıklar Tepesi'nde Böylesini Görmedi! Kırgız Kız, Erkek Arkadaşını Dakikalarca Tokatladı(7/10)3

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'nde Kırgız genç kızın erkek arkadaşını dakikalarca tokatlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

İLGİNÇ OLAY

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme'de Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu.

AŞIKLAR TEPESİ'NDE TARTIŞMA

Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla fotoğraf çekinmek için Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesi'ne gelen Kırgız çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

YÜZLERCE KİŞİNİN İÇİNDE TOKAT SAVURDU

Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca tokat savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti. Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç, kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

TURİSTLER ŞAŞTI KALDI

Balonları fotoğraflamak için gelen turistler ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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