AŞIK VEYSEL'İN TORUNU ÇİĞDEM ÖZER DE MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNDE
Meral Akşener'in partisi resmi olarak kuruldu. Kurucuları arasında ön plana çıkan isimlerden biri de Aşık Veysel'in torunu olan Çiğdem Özer.
Meral Akşener'in yeni partisinin kurucuları merak ediliyor. Kurucuları arasında ön plana çıkan isimlerden biri de Çiğdem Özer. Çiğdem Özer, Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Aşık Veysel'in torunu.
"BUGÜN BİZE REHBER OLMAYA DEVAM ETMELİ"
Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Çiğdem Özer, yaptığı paylaşımlarda genellikle dedesi Aşık Veysel'den bahsediyor. Yıllar önce İzzet Çapa'ya röportaj veren Çiğdem Özer dedesi için, "O, bugünleri göremedi ama hayatının 72 yılını geçirdiği karanlık dünyada, gerçekleri tüm çıplaklığıyla görüp çevresine de anlatmaya çalıştı. İşte o karanlığın içindeki aydınlık, bugün de bizlere rehber olmaya devam etmeli.
Soy ve mezhep ayrımcılığına karşı çıkmış, her daim sosyal görüşlü biri olmuş, anlayacağın kimseyi 'öteki' saymamış. Gözleri görmese de geleceği görebilen bir barış elçisiymiş." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar