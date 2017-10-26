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Aşık Veysel'in Torunu Çiğdem Özer de Meral Akşener'in Partisinde

AŞIK VEYSEL'İN TORUNU ÇİĞDEM ÖZER DE MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNDE

Meral Akşener'in partisi resmi olarak kuruldu. Kurucuları arasında ön plana çıkan isimlerden biri de Aşık Veysel'in torunu olan Çiğdem Özer.

Tarih : 26 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Aşık Veysel'in Torunu Çiğdem Özer De Meral Akşener'in Partisinde(6/10)2

Meral Akşener'in yeni partisinin kurucuları merak ediliyor. Kurucuları arasında ön plana çıkan isimlerden biri de Çiğdem Özer. Çiğdem Özer, Türk halk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Aşık Veysel'in torunu.

"BUGÜN BİZE REHBER OLMAYA DEVAM ETMELİ"

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Çiğdem Özer, yaptığı paylaşımlarda genellikle dedesi Aşık Veysel'den bahsediyor. Yıllar önce İzzet Çapa'ya röportaj veren Çiğdem Özer dedesi için, "O, bugünleri göremedi ama hayatının 72 yılını geçirdiği karanlık dünyada, gerçekleri tüm çıplaklığıyla görüp çevresine de anlatmaya çalıştı. İşte o karanlığın içindeki aydınlık, bugün de bizlere rehber olmaya devam etmeli.

Soy ve mezhep ayrımcılığına karşı çıkmış, her daim sosyal görüşlü biri olmuş, anlayacağın kimseyi 'öteki' saymamış. Gözleri görmese de geleceği görebilen bir barış elçisiymiş." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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