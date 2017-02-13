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aşık olunca, vücudumuz bu 5 sihirli değişimi yaşıyor!

AŞIK OLUNCA, VÜCUDUMUZ BU 5 SİHİRLİ DEĞİŞİMİ YAŞIYOR!

Aşk… Gözlerimizin içini güldüren, enerjimize enerji katan, sürekli görme isteğiyle kalbimizde tatlı bir çarpıntıya yol açan duygu…

Tarih : 13 Şubat 2017, 13:30
Puan Ver : Aşık Olunca, Vücudumuz Bu 5 Sihirli Değişimi Yaşıyor!(10/10)12


Aşk… Gözlerimizin içini güldüren, enerjimize enerji katan, sürekli görme isteğiyle kalbimizde tatlı bir çarpıntıya yol açan duygu… Aşk acısının kalbimizi kırdığı hatta bazı durumlarda sağlığımızı olumsuz etkilediği de bir gerçek. Uzman Psikolog Gizem Hatipoğlu "Aşık olduğumuzda midemizde kelebekler uçuşuyor, aşık olduğumuz kişiyi görünce kalbimiz daha hızlı çarpıyor, beklenmedik anda onunla karşılaşınca dizlerimizin bağı çözülüyor. Evet aşık olunca kendimizi birçok yönden farklı hissediyoruz. Çünkü bunlar aşkın neden olduğu kimyasal değişimlerden kaynaklanıyor" diyor. Peki ama nasıl ve neden? Uzman Psikolog Gizem Hatipoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında aşkın yol açtığı 5 sihirli değişimin nedenini ve nasılını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



NEDEN MUTLU OLUYORUM?



Aşık olduğumuzda beynimizde dopamin denilen mutluluk hormonu salgılanıyor. Dopamin, aşık olduğumuz kişiyle aramızdaki o özel bağı oluşturuyor. Bu nedenle pek çok kişinin yer aldığı bir ortamda bizi heyecanlandıran tek kişi 'aşık olduğumuz kişi' oluyor ve kendimizi mutsuz hissettiğimizde onun sesini duymak yüzümüzü güldürüyor. Dopamin uzun süreli ilişkilerde de ilişkinin başlarında olduğu gibi var olmaya devam edebiliyor. Tabi bu işin sırrı kimyada değil, kişinin kendisinde!



 



kaynak:sabah








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