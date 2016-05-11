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aşık olmak için saniyenin 5'te biri yeterli!

AŞIK OLMAK İÇİN SANİYENİN 5'TE BİRİ YETERLİ!

ABD'de yapılan bir araştırma, ilk görüşte aşkın gerçek olduğunu bilimsel olarak da kanıtladı.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 14:02
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Aşık olmak için saniyenin beşte biri kadar bir sürenin yeterli olduğunu ortaya koyan Syracuse Üniversitesinden bir grup bilim adamı, insanların aşık olduklarında kendilerini mutluluktan bulutların üstünde uçar gibi hissetmelerinin nedenine de açıklık getirdi.



Profesör Stephanie Ortigue başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen araştırmaya göre, aşık olan bir kişinin beyninin 12 ayrı bölgesi, oksitosin, adrenalin ve dopamin gibi keyif verici kimyasal maddeleri salgılamak için koordinasyon içinde çalışıyor.



Araştırmanın sonuçlarının akla getirdiği "O halde insan kalbiyle mi sever yoksa beyniyle mi" sorusunu yanıtlayan Ortigue, bunun aldatıcı bir soru olduğunu belirterek, "Ben beyniyle olduğunu söylerdim. Ancak kalbi de işin içinde, çünkü bu karmaşık duygu, beyinden kalbe ve kalpten beyine giden bir sürecin ürünü. Kalbimizde görülen bazı belirtiler, beynimizden kaynaklanıyor olabilir" dedi.



Araştırma, aşkın bilimsel bir temeli olduğunu da doğruluyor.










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