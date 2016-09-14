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asgari ücrette vergi belirsizliği

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ BELİRSİZLİĞİ

Yılbaşında net bin 300 lira olarak belirlenen asgari ücretin ekim ayında bir üst gelir dilimine dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları milyonlarca çalışan tarafından merakla izleniyor

Tarih : 14 Eylül 2016, 14:04
Puan Ver : Asgari Ücrette Vergi Belirsizliği(6/10)6


Yılbaşında net bin 300 lira olarak belirlenen asgari ücretin ekim ayında bir üst gelir dilimine dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyor.



AK Parti'nin seçim vaadiyle yılbaşından itibaren net bin 300 liraya yükselen asgari ücrette "vergi dilimi" tartışmaları devam ediyor. Net bin 300 liralık asgari ücretin ekim ayından itibaren yüzde 15 yerine yüzde 20'lik vergi dilimine dahil edilmesi halinde milyonlarca çalışanın aylık ücretinin yaklaşık 70 lira azalması söz konusu olacak.








Etiketler: Asgari  Ücrette  Vergi  Belirsizliği    haber

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