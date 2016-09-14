Yılbaşında net bin 300 lira olarak belirlenen asgari ücretin ekim ayında bir üst gelir dilimine dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları milyonlarca çalışan tarafından merakla izleniyor



Yılbaşında net bin 300 lira olarak belirlenen asgari ücretin ekim ayında bir üst gelir dilimine dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları milyonlarca çalışan tarafından merakla takip ediliyor.



AK Parti'nin seçim vaadiyle yılbaşından itibaren net bin 300 liraya yükselen asgari ücrette "vergi dilimi" tartışmaları devam ediyor. Net bin 300 liralık asgari ücretin ekim ayından itibaren yüzde 15 yerine yüzde 20'lik vergi dilimine dahil edilmesi halinde milyonlarca çalışanın aylık ücretinin yaklaşık 70 lira azalması söz konusu olacak.