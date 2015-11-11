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asgari ücrette izlenecek süreç

ASGARİ ÜCRETTE İZLENECEK SÜREÇ

5 milyon kişi heyecanla maaşlarının 1,300 TL olmasını bekliyor. Asgari ücrette izlenecek sürece bakıldığında ise ortaya iki tarih çıkıyor..

Tarih : 11 Kasım 2015, 11:15
Puan Ver : Asgari Ücrette İzlenecek Süreç(9/10)10


1 Kasım seçimlerinden Ak Parti'nin tek parti iktidarını elde edecek zafer ile çıkmasının ardından tüm gözler seçim öncesi dile getirilen vaatlere çevrildi. 





Vaatler arasında ne zaman gerçekleşeceği en çok merak edilen başlık ise 1.300 TL'lik asgari ücret oldu. Ekonomi yönetiminden yapılan açıklamalara göre ise asgari ücret için tarih 2016 yılının başı olarak işaret ediliyor… Peki, milyonlarca işçinin yüzde 30'luk zamla birlikte alacağı 1.300 TL'lik asgari ücret süreci nasıl işleyecek?





ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ KOMİSYONUN TOPLANMASI İLE BAŞLAYACAK

1.300 TL'lik asgari ücrette süreç hükümetten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir ismin başını çektiği, işçi ve işveren kesiminden de 5'er kişilik temsilci heyetlerinin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması ile başlayacak.





ARALIK AYI BEKLENİYOR

Söz konusu toplantı ise her yılın Aralık ayında yapılıyor. Teamüllerin dışına çıkılmaması halinde 2015 Aralık ayında beklenen toplantı gerçekleştirilecek. Komisyon toplam dört toplantı yapabilecek ve son toplantısında asgari ücret ile ilgili kararını açıklayacak.








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