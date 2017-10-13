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Asgari Ücretliye Yılın Son 4 Ayı İlave AGİ Verilecek

ASGARİ ÜCRETLİYE YILIN SON 4 AYI İLAVE AGİ VERİLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin bin 404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi verilmesi kararlaştırıldı.

Tarih : 13 Ekim 2017, 20:00
Puan Ver : Asgari Ücretliye Yılın Son 4 Ayı İlave Agi Verilecek(8/10)4

TBMM Genel Kurulu'nda bir önergeyle tam mükellef kurumlarının kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye devreni öngören madde tasarıdan çıkarıldı. Tasarıdan ayrıca, gelir vergisi 3'üncü dilimi oranının yüzde 27'den yüzde 30'a yükseltilmesi de tasarıdan çıkarıldı. Gelir vergisi tarifesindeki yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarılmasını içeren düzenleme ücret gelirleri için 2018, diğer gelirler için 2017 yılını ilgilendiriyordu.

ENGELLİYE BAKIM HİZMETİ

Tasarıda ayrıca engellilere bakım hizmeti kapsamında aylık bakım ücreti ile aylık sosyal yardım tutarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesini düzenleyen maddeler tasarıdan çıkarıldı.

SON 4 AY İLAVE AGİ

Net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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