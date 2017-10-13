ASGARİ ÜCRETLİYE YILIN SON 4 AYI İLAVE AGİ VERİLECEK
TBMM Genel Kurulu'nda, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin bin 404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi verilmesi kararlaştırıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda bir önergeyle tam mükellef kurumlarının kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan dağıtılabilir karlarının sermayeye devreni öngören madde tasarıdan çıkarıldı. Tasarıdan ayrıca, gelir vergisi 3'üncü dilimi oranının yüzde 27'den yüzde 30'a yükseltilmesi de tasarıdan çıkarıldı. Gelir vergisi tarifesindeki yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarılmasını içeren düzenleme ücret gelirleri için 2018, diğer gelirler için 2017 yılını ilgilendiriyordu.
ENGELLİYE BAKIM HİZMETİ
Tasarıda ayrıca engellilere bakım hizmeti kapsamında aylık bakım ücreti ile aylık sosyal yardım tutarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmesini düzenleyen maddeler tasarıdan çıkarıldı.
SON 4 AY İLAVE AGİ
Net asgari ücretin yılsonuna doğru düşmesinin önlenmesine yönelik madde de kabul edildi. Bu kapsamda asgari ücrette gelir vergisi dilimine girilmesinden dolayı düşmesinin önlenmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak asgari ücretlinin 1404 lirasına ilave olarak aile geçim indirimi (AGİ) verilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fikret Orman Pozisyona Sinirlendi, Stadı Terk Etti
- Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakibi Monaco, Lyon'a 3-2 Yenildi
- Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Beşiktaş Gibi Oynasam Zaten Yenilirim
- Oğuzhan Özyakup'tan Maç Sonu İtirafı: Galibiyeti Hak Etmedik
- Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Transfer Eleştirisi
DÜNYA HABERLERİ
- Kalçasındaki Tümör 40 Yıldır Büyüyor, Adım Bile Atamıyor
- Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor! 100 Kiloluk Moloz Başınıza Düşebilir
- İran'dan Abd'ye Tehdit Gibi Açıklama: Anlaşmadan Çekilirse Sonu Olur
- Nato'dan Türkiye Ve Abd'ye Çağrı: Krizi En Kısa Sürede Çözün
- Kaliforniya'daki Orman Yangınları Söndürülemiyor: 29 Ölü, 400 Kayıp
Bu Haberle İlgili Yorumlar