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ASGARİ ÜCRETLİYE İLAVE 448 TL'LİK VERGİ


ASGARİ ÜCRETLİYE İLAVE 448 TL'LİK VERGİ
Tarih : 29 Aralık 2015, 09:30
Puan Ver : Asgari Ücretliye İlave 448 Tl'lik Vergi(9/10)9


Asgari ücretliye ilave 448 TL'lik vergi çıktı!2015 yılında yüzde 20'lik vergi dilimine ekim ayında giren asgari ücretliler, gelecek sene ağustos ayından itibaren yüzde 20'lik vergi dilimine tabi olacaklar. Mevzuatta bir değişiklik yapılmadığı takdirde, asgari ücretlilere gelecek yıl yapılacak 3 bin 600 lira ilave artışın 448 lirası vergi olarak devlete gidecek. 



Maliye Bakanlığı 2016 yılı gelir vergisi tarifelerinde artış oranını düşük tuttu. Tarife dilimlerinin düşük artırılması, verginin daha yüksek alınacağı anlamına geliyor. Yüzde 15 oranında vergi uygulanan kazançlar yüzde 5 oranında artırılarak 12 bin liradan 12 bin 600 liraya; yüzde 20 vergi uygulanan ikinci dilim ise yüzde 3.4 oranında artırılarak 29 binden 30 bin liraya çıkartıldı. 2015 yılında asgari ücretlilerden eylül ayına kadar yüzde 15 oranında vergi alındı. Ekim ayında ise brüt ücretlerin 300 liralık kısmı yüzde 20 vergi dilimine girdi ve kasım-aralık aylarında yüzde 20 oranında vergi ödediler.








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