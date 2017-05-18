

Devlet çocuk doğuran kadınlara birçok kolaylık sağlıyor. Bunlardan biri tüm annelere şartsız olarak ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödenmesi. Diğeri ise doğumdan sonraki izinlerle alakalı. İzin hakkından 3 yaşına kadar çocuk evlat edinenler de yararlanıyor.







Posta'nın haberine göre çalışırken doğum yapan annelere devlet birçok destek sağlıyor. Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız üç farklı ödeme yapıyor. Ayrıca doğumdan sonraki izinlerle ilgili de kolaylık sağlıyor. Yasaya göre; kadınlar doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikincisinde 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabilecek. Engelli çocuğu olanlarda bu süre 12 ay olarak uygulanacak.







kaynak:sabah