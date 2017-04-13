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ASGARİ ÜCRETLİNİN PRİMİ DEVLETTEN


ASGARİ ÜCRETLİNİN PRİMİ DEVLETTEN
Tarih : 13 Nisan 2017, 15:45
Puan Ver : Asgari Ücretlinin Primi Devletten(6/10)8


Türkiye'de başlatılan istihdam seferberliği büyük bir hızla devam ediyor. 2 milyon yeni işçi hedefiyle yola çıkılan seferberlikte son 3 ayda 760 bin 150 kişinin iş sahibi olduğu açıklandı. Vatandaşlar işe kavuşurken hükümet de desteklerini sürdürüyor.



2017 yılında işe alınacak yeni elemanların primlerinin büyük kısmı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödeniyor. Bununla ilgili SGK genelgesi de yayımlandı. 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan her yeni elemanın aylık primlerinin 666 lirası devlet tarafından karşılanacak. Günlük prim desteği ise 22.22 TL olarak belirlendi. Genelgeye göre destekten yararlanacak işçilerin,



01.02. 2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,



Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olması,



İşe alındıkları tarihten önceki üç ay öncesinde aynı işyerinde çalışmıyor olması gerekiyor.



İşveren yönünden şartlar ise;



Özel sektörde olması,



Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,



Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi,



Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,



Yasal ödeme süresi geçmiş prim borcunun olmaması,



Sigortasız işçi çalıştırmıyor olması gerekiyor.



 



kaynak:ahaber








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