Vergi dilimi sebebiyle maaşların düşmesinin önüne geçen yasadan sonra tebliğ de yürürlüğe girdi. İşverenler aradaki farkı AGİ ile kapatacak.



2016 başında asgari ücretin brüt 1.647 lira ve net 1.300 lira olarak belirlenmesinin ardından 'vergi dilimi' tartışmaları başlamıştı. Asgari ücretlilerin maaşlarında 70 liralık düşüş olacağı ortaya çıkmıştı. Sabah'ın haberine göre Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ile farkın kapatılması kanunlaştırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da bir tebliğ yayımlayarak usulleri detaylandırdı.



Yeni vergi dilimi brüt maaşı 1.647 lira ile 1.751,10 TL arasında olanları etkiledi. Bu dilimdeki çalışanlar için işverenler AGİ yoluyla farkı kapatacak.Uygulamadan vergi dilimi nedeniyle maaşı 1.300,99 TL'nin altına düşenler yararlanacak. Bunun dışındaki nedenlerle (ücretsiz izin, işten ayrılma vb) maaşın düşmesi durumunda ise bu sistem uygulanmayacak.