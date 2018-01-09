Kuzey Kore, Olimpiyata Delegasyon Gönderecek
Sabancı'nın Fotoğrafları Şoke Etti! İçinden Resmen 2 İnsan Çıkmış
Kanal İstanbul; Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir Ve Arnavutköy'den Geçecek
Dünyanın İzlediği Törene Damga Vuran Öpücük!
Everton'ın Yıldızı Gylfi Sigurdsson: Cenk Tosun Çok İyi Bir Oyuncu
Demir Grup Sivasspor, Karabük'ten Paul Papp'ı Transfer Etti
Ianis Hagi, Babasının Takımı Fc Viitorul'a Transfer Oldu
Fatih Terim'den Ünay Aysal'a Sert Cevap!
Erdoğan, Vida Transferini Yorumladı: Sonunda Hırvatistan'dan Çok Ciddi Bir İthalat Yaptık
Aykut Kocaman Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinde Konuştu: Oyuncu İhraç Etmek Lazım
Suudi Prens Bin Salman, Savunma Harcamaları İçin Mali Kaynak Arıyor
Ozan Tufan'a Talip Var
Futbol Dünyasını Yasa Boğan Ölüm!
Fransa Basınından Olay Transfer İddiası! İşte G.Saray'ın Pogba Teklifi
Uçağa 3 Bin 500 Liralık Terlikle Binen Yıldız Futbolcu, Rezil Oldu
Irak Başbakanı İbadi: Ceyhan Petrol Hattı Yakında Tamamlanacak!
Türkiye'de Eko-Etiket Dönemi Başlıyor
Galatasaraylı Denayer'den Tudor İtirafı: Bizi Çok Zorladı
Gaziantepspor Cenk Tosun'un Kulübe 4 Milyon Lira Bağış Yaptığı İddialarını Yalanladı
Fenerbahçe'de Fernandao Ve Souza İdmanı Yarıda Bıraktı

Asgari Ücretle Birlikte Stajyerlerin Maaşlarına da Zam Geldi

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE STAJYERLERİN MAAŞLARINA DA ZAM GELDİ

Asgari ücretin artmasıyla birlikte stajyer öğrencilere de ödenecek ücrete zam geldi. Buna göre, öğrencilerin alacağı tutar 480 lira civarında olacak.

Tarih : 09 Ocak 2018, 20:50
Puan Ver : Asgari Ücretle Birlikte Stajyerlerin Maaşlarına Da Zam Geldi(8/10)4

On ya da daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırıyor. Yenişafak'tan Ayşe Begüm Çelikkol'un haberine göre staj yapan öğrencilerin, aday ve çırakların 2018 yılında alacakları ücretler de belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin alacağı miktar asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olmayacak. 2017/2018 yıllarını kapsayan ödeme süreci de bir yıl uzatıldı. Buna göre, öğrencilerin alacağı tutar 430- 480 lira civarında olacak.

20'DEN AZ PERSONELLİ ŞİRKET ÜÇTE İKİ ÖDEME YAPACAK

Kararda ayrıca, ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin devlet katkısı olarak ödeneceği belirtildi.

ADAYLARLA SÖZLEŞME YAPILIYOR

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenen sözleşme ile tespit ediliyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemiyor.

MAAŞ HER AYIN 10'UNA KADAR ÖDENİYOR

Adım adım stajyer ve çıraklara yapılan ödeme:

Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, çalışan sayısına bağlı olarak hesaplanan devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanıyor

İşletmeler, öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı, her ayın 10.gününe kadar banka hesabına ödüyor.

İşletmelerce öğrencilere ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından işletmelere ödeniyor.

Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin, staj yapacak işletme bulamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile staj yapmak zorunda olmayan (Kendi isteği ile staj yapan) yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu Usul ve Esaslar kapsamı dışında kalıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Asgari  Ücretle  Birlikte  Stajyerlerin  Maaşlarına  Da  Zam  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER