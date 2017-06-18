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Asgari Ücretin 3 Katı Maaşa Çoban Bulamıyorlar

ASGARİ ÜCRETİN 3 KATI MAAŞA ÇOBAN BULAMIYORLAR

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Aksaray'da çoban sıkıntısı yaşanıyor. Üreticiler, asgari ücretin 3 katı maaş verdiği halde çalıştıracak çoban bulamıyor.

Tarih : 18 Haziran 2017, 16:35
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 Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da hayvancılığın en önemli enstrümanı olan çoban sıkıntısı yaşanıyor. Asgari ücretin 3 katı maaş verilen meslekte eleman sıkıntısı yaşanırken, üreticiler çalıştıracak çoban bulamıyor.



"KİMSE KÖYLERDE YAŞAMAK İSTEMİYOR"



Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı Mahmut Aktürk, artık kimsenin köylerde yaşamak istemediğini belirterek, çobanın da bu yüzden bulunamadığını söyledi. Çobanlığın hayvancılık sektöründeki en önemli enstrüman olduğuna dikkat çeken Aktürk, "Hayvancılığı yapabilmek için en önemli enstrüman çoban, mera ve pazar sorunu. Türkiye'de küçükbaş hayvancılık noktasında çobanlıkla ilgili çok sıkıntılar var. Çünkü hiç kimse çobanlık yapmak istemiyor. Aslında gelir olarak da Türkiye'deki asgari ücretin bin 400 lira olduğunu düşünürsek bunun 2-3 katına varan maaşlar ödeniyor ama buna rağmen çoban bulmakta güçlük çekiyoruz" dedi.



"GENÇ NÜFUSU KÖYLERDE TUTMALIYIZ"



 



 



kaynak:haberler








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