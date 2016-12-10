

GAZİANTEP'te DİSK Tekstil İşçileri Sendikası üyeleri, asgari ücrete zam yapılmamasın simit yiyerek protesto etti.







DİSK Tekstil İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nuri Toprak'ın da katıldığı sendika binasındaki toplantıda bir araya gelen üyeler, asgari ücrete zam yapılmamasına tepki gösterdi. Sendika üyeleri, simit yiyerek, zam yapılmamasını protesto etti.







Toplantıda konuşan DİSK Tekstil İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nuri Toprak, ülkedeki işçilerin yüzde 50'sinden fazlasının asgari ücretle çalıştığını hatırlatarak buna zam yapılmamasının işçileri zor durumda bırakacağını söyledi. Doların yükselişinin de ekonomiyi olumsuz etkilediğini kaydeden Toprak, şöyle konuştu:







"Bir yandan artan enflasyon diğer taraftan doların yükselişi hepimizi borçlu hale getirirken aynı zamanda da yoksullaştırmaktadır. Hayatta kalabilmek için çoğumuz borcu borç ile çevirmek zorundayız. Gelirimizin geçimimize yetmediği açıkken bir de zorunlu emeklilik kesintisi yapmak adil değildir. İşveren tarafı 2016 yılı için çok fazla maliyet artışı olduğunu ileri sürerken almış olduğu teşviklerden ücretlerin enflasyonla dolar kuruyla verilmesine hiç söz etmemektedir. İşçilerin yüzde 50'sinden fazlasının asgari ücret aldığı bir ülkede asgari ücrette artış yapılmaması hiç tartışmasız milyonlarca insanın yoksullaşması anlamına gelmektedir."







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma kampanyasını desteklediklerini de ifade eden Toprak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın milli paranın kullanılması ile ilgili bir talebi var son dönemde. Biz sendika olarak kendisine destek veriyoruz. 2023 doları sendikamız adına bozduracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talebine destek vermek istiyoruz" diye konuştu.







DİSK Tekstil İş Sendikası üyelerinden Nihat Bencan ise asgari ücrete sıfır zam dayatılmasının üzücü olduğunu kaydederek, 'simit zammı' istemediklerini söyledi.







kaynak:haberler