

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücret yüzde 8 artış ile brüt 1777 lira net 1404 lira olarak belirlendi. Böylece asgari ücrete 104 lira zam yapılmış oldu.







ASGARİ ÜCRET BRÜT 1777 NET 1404 LİRA OLDU







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret düzenlemesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Müezzdinoğlu yeni asgari ücreti brüt 1775 lira, net olarak da 1404 lira olarak açıkladı.







TEK KADEMELİ ARTIŞ







Asgari ücret 2017'de tek defada yani 1 Ocak itibariyle iki kademeli artış olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet, 2 kademeli artış isterken Türk-İş tek kademeli artış istedi ve tek kademeli artışta karar kılındı.







"ORTAK KARAR VERMEYE ÇALIŞTIK"







Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık.







İŞVERENLERE TEŞEKKÜR







Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim.