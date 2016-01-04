

Asgari ücretteki yüzde 30'luk artış, İşsizlik Sigortası'ndan para alanları da etkiledi. İşsizlik maaşının üst sınırı bin 19 liradan bin 318 liraya çıktı.







Yasa uyarınca işsizlik maaşlarında alt ve üst limitler yürürlükteki asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik maaşı bağlanırken, son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanç dikkate alınıyor. Bu kazancın yüzde 40'ı tutarında işsizlik maaşı ödeniyor.







Ancak, çalışırken alınan ücret tutarı ne olursa olsun bağlanacak işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor.