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asgari ücret ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Asgari Ücret Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde son toplantısını yapacağını belirterek, “Komisyon çalışmalarını en geç Perşembe günü bitireceğiz ve asgari ücreti açıklayacağız." dedi.

Tarih : 27 Aralık 2016, 14:48
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, partisinin ilçe teşkilatı binasının açılışı ile bölge sorunlarının konuşulduğu toplantıya katılmak üzere Edirne'nin Keşan İlçesi'ne geldi.



İlk olarak Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki AK Parti Keşan ilçe teşkilatı yeni binasının açılışına katılan Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada 2016'nın Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirtti.



Müezzinoğlu, "Güneydoğu'da hain terör örgütüyle, olağanüstü bir mücadele verdik ve hainlerin canına okuyacak düzeye geldik. Terör örgütünü bu ülkenin gündeminden inşallah kazıyıp, atacağız. Al yıldızlı bayrak nasıl burada dalgalanıyorsa, Hakkari'de ve Cizre'de de, o şekilde dalgalanacak ve dalgalanıyor. Bu ülkenin hiçbir karış toprağında, Türk Bayrağı'ndan başka bir bayrağı elinde taşımaya hiç kimse cesaret edemeyecektir" dedi.



Müezzinoğlu, yeni parti binasının açılış kurdelesini kestikten sonra İmam Hatip Lisesi, lise yurdu, şantiye sahası ile yeni Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Müezzinoğlu, daha sonra Keşan'da bir otelde bölge iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli parti mensupları ile muhtarların katılımıyla düzenlenen ve bölge sorunlarının konuşulduğu toplantıya katıldı.



MÜEZZİNOĞLU: 1300 LİRA YETERLİ DEĞİL



Bakan Müezzinoğlu, Asgari Ücret Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde son toplantısını yapacağını belirterek, "Komisyon çalışmalarını en geç Perşembe günü bitireceğiz ve asgari ücreti açıklayacağız. Bugün için asgari ücret 1300 lira. Önümüzdeki üç gün sonra ne olacak onu bende henüz bilmiyorum. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafında birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. İstiyoruz ki, işçimizin standardı yükselsin, istiyoruz ki işverenimizin de dünyayla rekabeti kaybolmasın. İşveren rekabeti kaybettiği an bırakın 1300'ü, kapanan işyerleri, işsiz kalan çalışanlarımızla karşı karşıya kalırız. 1300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.



 



kaynak:ahaber








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