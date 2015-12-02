

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, toplantının açılışında konuştu ve asgari ücret konusunda tüm tarafların isteklerinin yerine getirilmesi için özenle çalışılacağına işaret etti.







Soylu, açıklamalar sonrasında soruları yanıtladı.







SOYLU: SONUCA HEP BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ







Çalışma Bakanı, asgari ücretin yükünün paylaşılıp paylaşılmayacağı yönünde gelen soruya şöyle yanıt verdi:



"İstihdam dostu politikalar, bizim 13 yıllık temel politikalarımız olarak ortada durmaktadır, devam ettirmek zorundayız. Bir taraftan istihdamı öncelemeliyiz, iş alemimizin içinde durduğu durumu rasyonel şekilde gözetmeliyiz aynı şekilde işçiyi de gözetmeliyiz ama mali disipline de dikkat etmeliyiz. Bir taraftan hedeflerimize ulaşma gibi çok önemli bir misyonumuz var. Bir taraftan insan onuru gibi bir sorumluluğumuz var. İnanıyorum ki tarafların da kabul göstereceği bir sonucu hep birlikte ulaşacağız."







TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?







Soylu, Temmuz'da asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "1300 liralık söz, bütün yılı kapsayan bir tahahüttür. Değişim göstereceği yönünde bir endişeye gerek yok" yanıtını verdi.







Türk-İş Temsilcisi Nazmi Irgat, yıllardır asgari ücret konusundaki görüşlerde artık işçi tarafının haklılığının anlaşıldığını düşündüğünü ifade etti.







TEMMUZ ZAMMI NE OLACAK?







Soylu, Temmuz'da asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği yönündeki soruya, "1300 liralık söz, bütün yılı kapsayan bir tahahüttür. Değişim göstereceği yönünde bir endişeye gerek yok" yanıtını verdi.







Türk-İş Temsilcisi Nazmi Irgat, yıllardır asgari ücret konusundaki görüşlerde artık işçi tarafının haklılığının anlaşıldığını düşündüğünü ifade etti.