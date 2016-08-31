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asgari ücret arttı krediler patladı

ASGARİ ÜCRET ARTTI KREDİLER PATLADI

Asgari ücretlilerin yılbaşında aldığı 300 TL'lik zammın, düşük gelirlilerin aldığı tüketici kredilerinde aylık bazda yüzde 15 artışa yol açtığı saptandı

Tarih : 31 Ağustos 2016, 13:46
Puan Ver : Asgari Ücret Arttı Krediler Patladı(0/10)


Yılın başında asgari ücretlilerin aldığı net ücretin bin TL'den bin 300 TL'ye çıkmasıyla yaşanan gelir artışı tüketici kredilerine gitti. Habertürk gazetesinden Meltem Ersoy'un haberine göre, Merkez Bankası'nın çalışmasına göre, asgari ücretlinin gelir artışı düşük gelir grubunun kullandığı tüketici kredilerinde aylık yüzde 10 ila yüzde 15 artışa yol açtı. Çalışmada artış “sınırlı ama anlamlı” olarak değerlendirilirken, bu artışın özellikle ihtiyaç kredilerinden kaynaklandığı vurgulandı.

Bu artışın sınırlı olmasının nedeninin kredilerle ilgili alınan makro-ihtiyati tedbirler olduğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere, seçim vaatleri arasında yer alan asgari ücretin bin 300 TL'ye çıkması 1 Ocak 2016 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık üçte birinin asgari ücret ve altında gelire sahip olması nedeniyle Merkez Bankası zammı düşük gelirliler için “pozitif gelir şoku” olarak tanımladı.








Etiketler: Asgari  Ücret  Arttı  Krediler  Patladı    haber

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