

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek CHP ile yapılan koalisyon görüşmelerinin asgari ücreti de kapsacak ekonomi bölümünün bu hafta ele alınacağını söyledi. Şimşek, "CHP'nin vaatleriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Seçim döneminde söylenen söylendi” dedi. CHP seçim öncesi 1.500 TL asgari ücret vadetmişti.Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Mehmet Şimşek'in sözlerinden bazı satırbaşları şunlar:







"Beklentiler bir başka bahara kaldı. Genel anlamda baktığımız zaman ekononmide büyümede zayıflama devam etti. Kredi hacmine baktığımız zaman bir yavaşlama var. Öncü göstergelere baktığımız zaman bir göreceli olarak zayıflama devam etti.







Bu Türkiye için arzulanan bir senaryo değildi. Bu belirsizliğin devam etmiş olması son gelişmeler de olumlu yansımayacaktır.







'TERÖRE İZİN VEREMEYİZ'







Piyasalara ekonomiye yansıması olacak diye terör örgütlerinin operasyon yapmasına izin veremeyiz.







Türkiye'nin son dönemdeki duruşu sağlıklı bir duruştur. Toplumda kutuplaşmayı azaltmamız lazım. Şiddete ve teröre ödün vermemiz lazım alan açmamamız lazım.







Bizim arkadaşlar şu anda samimi olarak kalıcı uzun vadeli reform yapabilecek istikrarı sağlayabilecek Türkiye'yi ileri taşıyacak bir hükümet çalışmasındadar. Yüzde 50 50 diye bu ihtimali ifade ettiler ama. Bizim arzumuz güçlü bir hükümetin kurulması. Ve bu hakikatten de görüşmelere samimiyete yansıyor.







Karşımızda müzakere edebileceğimiz çok fazla bir ortak yok. Partilerden bir tanesi ben bu oyunu oynamak istemiyorum diyor. Bir diğeri de seçim öncesi katı bir tutum içine girdiler terörle organik bağının… Müzakereyi imkansız hale getiriyor. Geriye ana muhalefet partisi kalıyor.







Muhtemelen müzakereler bir miktar daha yoğunlaşacak. Ana başlıklara geçilecek. Ümit ederiz ki Türkiye'nin önünü açacak bir hükümet kurulur. Seçim öncesi açıkladığımız bir reform programı olacak. Gerçekçi olarak görelim bunları. 90'lı yılların koalisyon dönemi iyimser olmayı zorlaştırıyor.







SON BAŞLIK EKONOMİ







Benim görebildiğim kadarıyla ekonomi başlığı en son müzakere başlığı henüz bir müzakere yapılmadı. Konu başlıklarına bu hafta geçilecekmiş. Ekonomiye vakıf arkadaşlar var heyette. Onlar da bizim duruşumuzu iyi biliyorlar. Yani bu aşamada benim herhangi bir yorum yapmam doğru olmaz. Müzakereleri görmem lazım. Zaman zaman yapılamayacak şeyler söylenir seçim öncesinde.







AK Parti olarak biz bundan imtina ettik. Ne milleti kandıran ne kandırılan oluruz. Zaten bütçe performansına yansıdı. Yılın ilk yarısında genel seçime rağmen bütçe fazla verdi. Popülizme karşı duruşum ilkeli bir duruştur. Önümüzdeki dönemde en büyük risklerden biri siyasi popülizmdir. Çok sayıda yasa teklifi verilmiş durumda. CHP vaatleriyle ilgili bir şey söylemek istemiyorum.







Seçim döneminde söylenen söylendi. dolarda hızlı bir değer kazanma süreci başladı. Dolar birkaç haftadır ortalama yüzde 100 değer kazandı. Doların değer kazanması dezenflasyonist bir süreç. İranla olan anlaşma petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti.