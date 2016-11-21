

Asgari ücret ne kadar olacak 2017 için yeni rakam ümitlendirdi. 6.5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. 1.300 lira olan asgari ücret 2017'de 1.400 lira mı olacak? Net 1.300 TL olan asgari ücretin yeni yıldan itibaren 1.400 TL'ye yükseltileceği görüşü ağırlık kazanıyor. Star'da yer alan habere göre kamu, işçi ve işveren temsilcilerinin karar vereceği asgari ücrette sendikalar enflasyonun üzerindeki artış ve refah payı ile birlikte 1.500-1.600 TL isterken, iş dünyası ise 50 lira gibi enflasyonun altında bir artış olması gerektiğine dikkat çekiyor.







Hükümetin görüşmelerde yüzde 7-8 enflasyonu göz önünde bulundurarak 100 liralık bir artışa sıcak baktığı ifade ediliyor. Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre net 1.400 TL asgari ücret masada. Çalışanların enflasyonun altında bir artış almasına sıcak bakılmıyor.











kaynak:habertürk