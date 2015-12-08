

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK üyelerinden oluşan grup "Karlar azami, ücret neden asgari" yazılı döviz açarak Mecidiyeköy Meydanı'nda toplandı. Ellerinde "asgari ücret 1900 net" yazan pankartlar taşıyan grup bir süre "Taşeron sistem yasaklansın", "Asgari ücret 1900 net", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.







Burada bir basın açıklaması yapan Beko, yıllardır DİSK olarak asgari ücret belirleme sürecinde işçilerin insanca yaşam taleplerini sokaklarda ve meydanlarda dile getirdiklerini, bu yıl için asgari ücretin net bin 900 lira olmasını talep ettiklerini söyledi. Beko, şunları kaydetti:







"Bin 300 liralık asgari ücret açlık sınırının altındadır. Türkiye'de açlık sınırı bin 393 liradır ve açlık sınırının bile altında bir asgari ücret işçiye zulümdür. Türkiye'de yoksulluk sınırı ise 4 bin 403 liradır. Bin 300 lira asgari ücretle bir hanede 3 kişi çalışması durumunda dahi yoksulluk sınırı aşılamamaktadır. Türkiye'de bu kadar yüksek işsizlik varken bir haneden 3 kişinin çalışabilmesi zaten düşük bir ihtimaldir."







"Hükümeti taşeron işçiler konusunda da uyarmayı borç biliyoruz" diyen Kani Beko, DİSK olarak kayıtsız, şartsız, ayrımsız kamudaki, belediyelerdeki tüm işçilere kadro verilmesini, taşeron düzeninin tamamen son bulmasını istediklerini belirterek mücadelelerini büyüteceklerini ifade etti. DİSK'in asgari ücretle ilgili bildirileri vatandaşlara dağıtıldıktan sonra grup dağıldı.