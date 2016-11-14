

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş) önümüzdeki yıl asgari ücretin 1600 liraya yükseltilmesini isteğiyle ilgili olarak, Türkiye'nin milli gelirine oranla, dünyada en yüksek asgari ücreti olan ülke olduğunu belirterek, 'İstemenin sonu yok. Ekonominin realitelerini unutmamak lazım. Zeytini silkelerken dikkat etmek gerekiyor. Dalını, budağını kırmamak lazım ki seneye de zeytin verebilsin' dedi.







Temel atma töreni ve çeşitli açılışlara katılmak için dün Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bugün ilk olarak önümüzdeki yıl içinde bitirilmesi planlanan ve 76 milyon liraya mal olacak Acıpayam-Çameli Karayolu'nda incelemelerde bulundu.







Karayolu şantiyesinde bilgi alan Bakan Zeybekci, 12 yıldır bitirilemeyen Acıpayam-Çameli Karayolunun 46 kilometrelik bölümünün 2017 yılı içinde bitirileceğini söyledi.







kaynak:sonhaber