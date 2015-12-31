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ASGARİ ÜCRET 1300 LİRA OLDU, FATURA İŞVERENE KALDI


ASGARİ ÜCRET 1300 LİRA OLDU, FATURA İŞVERENE KALDI
Tarih : 31 Aralık 2015, 09:18
Puan Ver : Asgari Ücret 1300 Lira Oldu, Fatura İşverene Kaldı(8/10)9


 Net asgari ücretin 1 Ocak itibarıyla 1.300 liraya çıkması, önemli bir maliyet artışı getiriyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti 1.933 lirayı buluyor. Buna göre ilave maliyetin yüzde 25'ine tekabül eden 110 lirayı Hazine karşılayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu ise maliyetin yüzde 40'ına destek vereceklerini söyledi.



1 Ocak itibarıyla 1300 liraya çıkacak olan Asgari ücrette ilave maliyetin 110 lirası Hazine'den karşılanacak. Düzenleme 13 milyon sigortalıdan 8,5 milyonunu kapsayacak. Toplam maliyet 10 milyar TL olarak hesaplanıyor. İşverenin alacağı destek, SGK'ya ödeyeceği primlerden düşülecek. Toplam destek maliyeti, Hazine'den SGK'ya aktarılacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, asgari ücretteki artış nedeniyle işverenin ciddi bir maliyetle karşı karşıya kaldığını belirterek hükümetin bu maliyetin bir bölümünün Hazine tarafından karşılanmasını önerdiğini söyledi. İşverene desteğe ilişkin bilgi veren Soylu, devletin asgari ücrette maliyetin yüzde 40'ını karşılayacağını belirtmişti. Ancak uzmanlar bu rakamın yüzde 25'e tekabül ettiğini ifade ediyor.Halen asgari ücretle çalışan bir İşçinin işverene toplam maliyeti bin 496 lirayken 1 Ocak'tan sonra bu maliyet bin 933 liraya çıkacak. Böylece asgari ücretin zamlanmasıyla işverene 437 lira maliyet artışı geliyor. Ancak bunun 274 lirası ilave maliyet olarak hesap ediliyor.








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