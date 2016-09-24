

Krediler ve kredi kartlarıyla ilgili yeni kararlar, tüketicilere önemli kolaylıklar getirecek. Taksit sayısının artırılması, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştıracak. Ancak kredi kartlarında en büyük sıkıntı, asgari ödemelerde yaşanıyor. Alışverişini kredi kartıyla taksitlendirenler, aylık ödemelerini tam ve düzenli yaptığında hiç faiz uygulanmadan borcunu kapatıyor. Ancak asgari ödeme yapıldığında yüzde 2.02 faiz ve vergi işletiliyor. Bu ödeme şekli ve harcamalar devam ettikçe, tüketici bitmeyen borç sarmalıyla karşı karşıya kalıyor.