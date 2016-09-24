‘ASGARİ' ÖDEME MAKSİMUM TEHLİKE
Kredi kartıyla alışverişlerde taksit sayısının artırılması, tüketicinin ihtiyacını kolayca karşılamasını sağlayacak. Ancak aylık taksitlerin tamamı yerine asgari tutarın ödenmesi tercih edilirse, borç sarmalı tehlikesi var..
Krediler ve kredi kartlarıyla ilgili yeni kararlar, tüketicilere önemli kolaylıklar getirecek. Taksit sayısının artırılması, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştıracak. Ancak kredi kartlarında en büyük sıkıntı, asgari ödemelerde yaşanıyor. Alışverişini kredi kartıyla taksitlendirenler, aylık ödemelerini tam ve düzenli yaptığında hiç faiz uygulanmadan borcunu kapatıyor. Ancak asgari ödeme yapıldığında yüzde 2.02 faiz ve vergi işletiliyor. Bu ödeme şekli ve harcamalar devam ettikçe, tüketici bitmeyen borç sarmalıyla karşı karşıya kalıyor.
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