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asgari geçim indirimi ve işsizlik maaşına zam geldi!

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM GELDİ!

Asgari ücrete zam gelmesiyle birlikte işsizlik maaşının üst ve alt limiti de yükseldi. Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu.

Tarih : 29 Aralık 2016, 14:05
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Asgari ücrete ortalama yüzde 8 zam geldi. Böylece asgari ücret net 1404, brüt 1777 TL oldu. Asgari ücrete zam yapılması, işsizlik maaşının üst ve alt limitlerinin de yükselmesine neden oldu.



İşsizlik maaşı hesaplanırken, son dört aylık brüt maaş dikkate alınıyor. Ancak kendi brüt maaşını ne kadar olursa olsun, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Alt limit ise brüt asgari ücretin yüzde 40'ı olarak belirlendi.



2017 İŞSİZLİK MAAŞININ ÜST LİMİTİ



Buna göre, 2017 yılında işsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. En düşük işsizlik maaşı ise 659 lira iken 710 TL oldu.



Öte yandan zamla birlikte asgari geçim indirimi (AGİ) ücreti de arttı. 2017'de bekar bir çalışana ödenen AGİ tutarı 133 TL oldu.



Bilindiği üzere AGİ, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.



İŞTE 2017 AGİ ÜCRETLERİ



Bekar: 133 TL



Evli ve eşi çalışmayan: 159 TL



Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 179 TL



Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 199 TL



Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL



Evi ve eşi çalışmayan 4 çocuklu: 226 TL



 



kaynak:milliyet








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