

Antalya'ya Alanya'dan gezmeye gelen 5 arkadaş, dönüş yolunda asfalt üzerine yatıp selfie çekmeye kalkınca facia yaşandı. Yoldan geçen kamyonetin altında kalan gençlerden 2'si yaşamını yitirdi.







Kaza saat 21.00 sıralarında havalimanı tali yolu üzerinde meydana geldi. 5 arkadaş kiraladıkları otomobille Alanya'dan Antalya'ya gezmeye geldi. Gündüz kenti gezen gençler, akşam dönüş için yola çıktı. Havalimanı tali yolundaki Depo Kavşağı'nı geçen gençler, otomobillerini yol kenarına park ederek havalimanından inen ve kalkan uçakları izlemeye başladı. Alkol almaya da başlayan gençler karanlık yolda asfalta uzanarak selfie çekmeye çalıştı.