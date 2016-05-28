ASFALTI TEMİZ TUTMAK İÇİN EŞEKLERE BEZ BAĞLANACAK
Kenya'nın kuzeydoğusundaki Wajir kentinde, yeni yapılan asfalt yolu temiz tutmak için sıra dışı bir uygulamaya gidiliyor.
Kenya'nın doğusundaki Wajir'de ilk kez yapılan asfalt yolu temiz tutmak için kent merkezinde sıklıkla görülen eşeklere bez bağalanacak.
Belediyeden eşek arabası sahiplerine gönderilen yazıda, bez bağlanmayan eşeklerin yolu kullanamayacağı belirtildi. Wajir'deki BBC muhabiri Abdullahi Yusuf Osman, kentte ilk kez kez asfalt yol yapıldığını belirtiyor.
Osman, eşek sahiplerinin yasağa uyduğunu ve sosyal medyada bezin nasıl bağlanacağı konusunda tavsiyeler paylaştığını aktarıyor. Kent merkezinde eşek arabaları yaygın olarak kullanılıyor.
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