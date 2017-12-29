ASFALT YAPIMI İÇİN İTHAL ETTİKLERİ MOTORİNİ SATAN 1'İ HOLDİNG PATRONU 10 KİŞİ GÖZALTINDA
Kocaeli'de yürütülen soruşturmada, asfalt yapımı için ithal ettikleri motorini piyasaya süren Keskin Holding'in patronu ve 9 kişi gözaltında. İş adamı, adliyeye sevk edilirken yüzünü montuyla kapattı.
Kocaeli'de Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, asfalt yapmak üzere ithal ettikleri motorini piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
HOLDİNG PATRONU VE 9 KİŞİ GÖZALTINDA
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gümrük Bakanlığı'nın özel ekibi, önceki gün İstanbul'da operasyon düzenledi. İstanbul'da bulunan Keskin Holdingin merkezinde arama yapılırken, holdingin patronu Recep Ercan Keskin ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.
ASFALT İÇİN İTHAL EDİLEN MOTORİNİ PİYASAYA SÜRMÜŞLER
Kocaeli, İstanbul ve Ağrı Doğubeyazıt arasında yaşanan hayali ihracat organizasyonunda Kocaeli'de bulunan akaryakıt dağıtım şirketinin asfalt yapmak üzere tonlarca motorin ithal ettiği, işlenen motorinin akaryakıt istasyonlarına sattığı, ürünün işlendiğini göstermek amacıyla sahte evrak düzenlenerek İstanbul'da bulunan bir asfalt şirketine ürünün satıldığı sahte evraklarla gösterildi. Evrak üzerinde üretim yapılmış gibi gösterilen asfaltın ise yine çeşitli firmalara satılmış gibi gösterildiği belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLİRKEN KABANI İLE YÜZÜNÜ KAPATTI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından aralarından holding patronu R.E.K.'nin de bulunduğu 10 kişi bu sabah saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. R.E.K. adliyeye sevk edilirken, kabanı ile yüzünü kapattı.
Kaynak: haberinburada
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