AŞERME KORKUSU FRANSA'YA YAPRAK SARMASI TAŞITTI
Babası Fatih Terim'e destek olmak için Fransa'ya giden 5 buçuk aylık hamile Buse Terim, aşerme korkusu yaşayarak 2 bin 794 kilometre boyunca bavulunda yaprak sarması taşıdı.
KAYSERİ'DEN YAPRAK SARMA SİPARİŞ ETTİ
5 buçuk aylık hamile olan Buse Terim Bahçekapılı, yola çıkmadan önce tüm tedbirini aldı. Aşerme korkusu yaşayan Terim, Kayseri'den çok sevdiği yaprak sarma sipariş etti.
Yaprak sarmalarını 2 bin 794 kilometre taşıdı
İstanbul'a getirttiği yaprak sarmaları bavuluna koyan Terim, daha sonra Paris'e uçtu. Moda blogger'lığı yapan genç anne adayı yaprak sarmaları toplamda 2 bin 794 kilometre bavulunda taşıdı.
"BİR HAMİLENİN DRAMI"
Paris'e giden Buse Terim, oradan da Nice'e geçti. Yanında götürdüğü dolmaları instagram'da takipçileriyle paylaşan Terim, altına da şu notu düştü:
"Bir hamilenin dramı. Canın ister diye yanında bavulunda sarma taşımak. Nice'e yanında yaprak sarma getiren anne adayı. Herkese hayırlı iftarlar."
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