

KAYSERİ'DEN YAPRAK SARMA SİPARİŞ ETTİ







5 buçuk aylık hamile olan Buse Terim Bahçekapılı, yola çıkmadan önce tüm tedbirini aldı. Aşerme korkusu yaşayan Terim, Kayseri'den çok sevdiği yaprak sarma sipariş etti.



Yaprak sarmalarını 2 bin 794 kilometre taşıdı







İstanbul'a getirttiği yaprak sarmaları bavuluna koyan Terim, daha sonra Paris'e uçtu. Moda blogger'lığı yapan genç anne adayı yaprak sarmaları toplamda 2 bin 794 kilometre bavulunda taşıdı.







"BİR HAMİLENİN DRAMI"







Paris'e giden Buse Terim, oradan da Nice'e geçti. Yanında götürdüğü dolmaları instagram'da takipçileriyle paylaşan Terim, altına da şu notu düştü:







"Bir hamilenin dramı. Canın ister diye yanında bavulunda sarma taşımak. Nice'e yanında yaprak sarma getiren anne adayı. Herkese hayırlı iftarlar."