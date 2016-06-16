O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

aşerme korkusu fransa'ya yaprak sarması taşıttı

AŞERME KORKUSU FRANSA'YA YAPRAK SARMASI TAŞITTI

Babası Fatih Terim'e destek olmak için Fransa'ya giden 5 buçuk aylık hamile Buse Terim, aşerme korkusu yaşayarak 2 bin 794 kilometre boyunca bavulunda yaprak sarması taşıdı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 13:32
Puan Ver : Aşerme Korkusu Fransa'ya Yaprak Sarması Taşıttı(6/10)6


 KAYSERİ'DEN YAPRAK SARMA SİPARİŞ ETTİ



5 buçuk aylık hamile olan Buse Terim Bahçekapılı, yola çıkmadan önce tüm tedbirini aldı. Aşerme korkusu yaşayan Terim, Kayseri'den çok sevdiği yaprak sarma sipariş etti.

Yaprak sarmalarını 2 bin 794 kilometre taşıdı



İstanbul'a getirttiği yaprak sarmaları bavuluna koyan Terim, daha sonra Paris'e uçtu. Moda blogger'lığı yapan genç anne adayı yaprak sarmaları toplamda 2 bin 794 kilometre bavulunda taşıdı.



"BİR HAMİLENİN DRAMI"



Paris'e giden Buse Terim, oradan da Nice'e geçti. Yanında götürdüğü dolmaları instagram'da takipçileriyle paylaşan Terim, altına da şu notu düştü:



"Bir hamilenin dramı. Canın ister diye yanında bavulunda sarma taşımak. Nice'e yanında yaprak sarma getiren anne adayı. Herkese hayırlı iftarlar."








Etiketler: Aşerme  Korkusu  Fransa  Ya  Yaprak  Sarması  Taşıttı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER