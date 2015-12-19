

Fenerbahçe'nin ünlü milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve İşadamı Mehmet Dinçerler de emniyete ifadeye çağrıldı







Ünlü popçu Berkay'a Beşiktaş Etiler'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe'nin ünlü milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve işadamı Mehmet Dinçerler de soruşturma kapsamında ifade için emniyete çağrıldı.







Polis, gece kulubünde yaşanan bu olaya karışanların kimliklerini mercek altına aldı. İlk saldırıyla bağlantıları olup olmadığını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda gece kulübünde silah ateşleyenlerin, Berkay'a silahlı saldırı düzenlendiği gecede aynı bölgede oldukları ortaya çıktı. Polis bu tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye bastı ve 4 ayrı ilçeye düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.







ASENA VE İŞADAMI İFADEYE ÇAĞRILDI







Habertürk'te yer alan habere göre polis, Berkay'a yönelik saldırıyla ilgili olarak Fenarbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve İşadamı Mehmet Dinçerler'i de ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırdı. Asena Erkin dün saat 16.00 sıralarında Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. İşadamı Mehmet Dinçerler'in de önümüzdeki günlerde emniyete gelerek ifade vermesi bekleniyor.