ASENA'YA BERKAY'A KURŞUN SORGUSU
Şarkıcı Berkay'ın aracının kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin dün saat 16.00'da polise ifade verdi
Fenerbahçe'nin ünlü milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve İşadamı Mehmet Dinçerler de emniyete ifadeye çağrıldı
Ünlü popçu Berkay'a Beşiktaş Etiler'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe'nin ünlü milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve işadamı Mehmet Dinçerler de soruşturma kapsamında ifade için emniyete çağrıldı.
Polis, gece kulubünde yaşanan bu olaya karışanların kimliklerini mercek altına aldı. İlk saldırıyla bağlantıları olup olmadığını inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda gece kulübünde silah ateşleyenlerin, Berkay'a silahlı saldırı düzenlendiği gecede aynı bölgede oldukları ortaya çıktı. Polis bu tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye bastı ve 4 ayrı ilçeye düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
ASENA VE İŞADAMI İFADEYE ÇAĞRILDI
Habertürk'te yer alan habere göre polis, Berkay'a yönelik saldırıyla ilgili olarak Fenarbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve İşadamı Mehmet Dinçerler'i de ifadeleri alınmak üzere emniyete çağırdı. Asena Erkin dün saat 16.00 sıralarında Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. İşadamı Mehmet Dinçerler'in de önümüzdeki günlerde emniyete gelerek ifade vermesi bekleniyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar