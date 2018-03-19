ASENA'NIN EKRAN MACERASI SON BULDU! İŞTE YERİNE GELEN İSİM
Uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D programını sunan Asena Atalay, kanaldaki görevinden ayrıldı. Atalay'ın yerine programı Çağla Şıkel sunacak.
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Caner Erkin'in baba olacağını öğrendikten sonra Instagram'da yaptığı paylaşımla gündemde olan Asena Atalay sunuculuğu bırakmaya karar verdi.
YAPIMCI, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Yapımcı Timuçin Güner, sosyal medya hesabından "Magazin D" programının sunucusu Asena Atalay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
"NE KAPRİSİ VARDIR NE ŞIMARIKLIĞI"
Güner açıklamasında "O dönem bu işe ikna etmek 1 ayımı aldı. Şu an 26 yaşında Asena, çok yakınlarının görüp bildiği merhametli ve çok güzel bir kalbi var. O yüzden her şeyden önce arkadaş olduk. 200 bölüm canlı yayın herkese nasip olmaz... Ne kaprisi vardır ne şımarıklığı... Başka işler yapmak istedi şimdilik yuvadan uçtu" ifadelerini kullandı.
YERİNE ÇAĞLA ŞIKEL GELİYOR
Magazin D programının yeni sunucusu belli oldu. Medya kulislerinde yeni sunucunun Çağla Şıkel olacağı konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
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