Caner Erkin ile ayrıldıktan sonra aşk defterini kapatan Asena Atalay, kalbini Tan Taşçı'ya kaptırdı. Yaklaşık 1 aydır birlikte oldukları öğrenilen ikilinin Bodrum Yalıkavak'ta tuttukları villada yaşadıkları ortaya çıktı.

BAŞBAŞA KAHVALTI KEYFİ

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; ikili, önceki gün kahvaltı için gittikleri Gümüşlük'de bir mekanda görüntülendi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü popçu, "İlişkiniz hayırlı olsun" yorumlarına eliyle yaptığı işaretle teşekkür etti.

İkili böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada