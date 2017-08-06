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Asena, ünlü popçu ile sobelendi

ASENA, ÜNLÜ POPÇU İLE SOBELENDİ

Caner Erkin'le boşanmasının ardından uzun süredir hayatına kimseyi sokmayan Asena Atalay, ünlü popçu Tan Taşçı'yla görüntülendi. İkili aynı evde yaşıyor.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Asena, Ünlü Popçu İle Sobelendi(9/10)5

Caner Erkin ile ayrıldıktan sonra aşk defterini kapatan Asena Atalay, kalbini Tan Taşçı'ya kaptırdı. Yaklaşık 1 aydır birlikte oldukları öğrenilen ikilinin Bodrum Yalıkavak'ta tuttukları villada yaşadıkları ortaya çıktı.

BAŞBAŞA KAHVALTI KEYFİ

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; ikili, önceki gün kahvaltı için gittikleri Gümüşlük'de bir mekanda görüntülendi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü popçu, "İlişkiniz hayırlı olsun" yorumlarına eliyle yaptığı işaretle teşekkür etti.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Asena  Ünlü  Popçu  İle  Sobelendi    haber

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