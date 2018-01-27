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Asena, Kamera Şakası Sandı, Belediye Başkanı Akrabası Çıktı

ASENA, KAMERA ŞAKASI SANDI, BELEDİYE BAŞKANI AKRABASI ÇIKTI

Yalova'ya tiyatro izlemeye giden Asena'ya, Belediye Başkanı'nın akrabası olduğu söylendi. Asena kamera şakası sansa da durum gerçek çıktı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 09:30
Puan Ver : Asena, Kamera Şakası Sandı, Belediye Başkanı Akrabası Çıktı(8/10)4

Oryantal Asena, 'Evlilik Curcunası' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için gittiği Yalova'da büyük bir sürprizle karşılaştı.

YILLAR SONRA KUZENİNİ BULDU

Asena, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yaptığı sürprizi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yıllar sonra kuzenine kavuşan Asena'nın açıklaması şöyle: "Sayın Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman oyun öncesi bizi kabul etti. Başkanımız bana dönüp 'Asena sana bir sürprizim var, hazır mısın?' dedi. Ben de 'Güzelse neden olmasın?' dedim. Sonrasında haykırarak ve coşkuyla bizim kuzen olduğumuzu söyledi. Kamera şakası zannettiğim esnada bütün ailemizin isimlerini ve soyağacımızı çıkarıp bana verdi. Baktım ki tüm isimler doğru. Şu anda yıllar sonra kavuştuğum kuzenim Vefa Salman'ı ve diğer yeğenim Özlem Salman'ı sevgiyle kucaklıyor ve bir daha birbirimizden asla kopmamayı yürekten diliyorum. Hoş geldiniz hayatıma ve hoş geldim hayatınıza."

İşte Asena'nın o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Asena  Kamera  Şakası  Sandı  Belediye  Başkanı  Akrabası  Çıktı    haber

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