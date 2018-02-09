ASENA, GİZEMLİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Caner Erkin ile boşandıktan sonra adı birkaç kez aşk dedikodularına karışan Asena Atalay, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'den 1.5 yıl önce boşanan Asena Atalay kısa bir süre öncesine kadar popçu Tan ile birlikteydi. Asena önceki akşam bir erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlendi.
"SAKLAMA OLAN OLDU"
Arkadaşı "Lütfen çekmeyin" derken gülüyordu. Asena da bu sırada kahkaha attı. "Yüzünü gizleme, olan oldu artık. Saklanmana gerek yok" dedi.
Kaynak: haberinburada
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