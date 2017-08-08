ASENA, EVLİ SEVGİLİSİYLE BOŞANIR BOŞANMAZ DÜNYA EVİNE GİRDİ
Asena'nın sevgilisi Hasan Dere'nin evli çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 yıl sonunda sevgilisi boşanınca Asena, Dere ile hemen nikahlandı.
Oryantal Asena 3 senedir aşk yaşadığı Hasan Dere ile gizlice evlendi. Hasan Dere kısa bir süre önce eşinden boşanmıştı.
VAKİT KAYBETMEDEN EVLENDİLER
Asena 3 yıllık sevgilisi lokanta ve gece kulübü sahibi Hasan Dere ile ailesiyle tanıştırdı. İkili vakit kaybetmeden Almanya-Düselldorf'ta gizlice evlendi
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar