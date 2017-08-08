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Asena, Evli Sevgilisiyle Boşanır Boşanmaz Dünya Evine Girdi

ASENA, EVLİ SEVGİLİSİYLE BOŞANIR BOŞANMAZ DÜNYA EVİNE GİRDİ

Asena'nın sevgilisi Hasan Dere'nin evli çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 yıl sonunda sevgilisi boşanınca Asena, Dere ile hemen nikahlandı.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Asena, Evli Sevgilisiyle Boşanır Boşanmaz Dünya Evine Girdi(5/10)1

Oryantal Asena 3 senedir aşk yaşadığı Hasan Dere ile gizlice evlendi. Hasan Dere kısa bir süre önce eşinden boşanmıştı.

VAKİT KAYBETMEDEN EVLENDİLER

Asena 3 yıllık sevgilisi lokanta ve gece kulübü sahibi Hasan Dere ile ailesiyle tanıştırdı. İkili vakit kaybetmeden Almanya-Düselldorf'ta gizlice evlendi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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