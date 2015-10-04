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asena erkin'den yeni otomobil yorumu

ASENA ERKİN'DEN YENİ OTOMOBİL YORUMU

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, 1.5 milyon TL'lik yeni otomobiliyle görüntülendi.

Tarih : 04 Ekim 2015, 20:18
Puan Ver : Asena Erkin'den Yeni Otomobil Yorumu(0/10)


Bir süredir farklı markaların otomobiliyle test sürüşü yapan Asena Erkin seçimini Porsche Carrera'dan yana kullandı.



Önceki akşam Beşiktaş istikametine giderken yeni otomobiliyle görüntülenen Erkin muhabirlerin “Hayırlı olsun” sözlerine gülümseyerek “Evet kocam sağ olsun yeni hediye aldı” diye karşılık verdi.






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