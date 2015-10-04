ASENA ERKİN'DEN YENİ OTOMOBİL YORUMU
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, 1.5 milyon TL'lik yeni otomobiliyle görüntülendi.
Bir süredir farklı markaların otomobiliyle test sürüşü yapan Asena Erkin seçimini Porsche Carrera'dan yana kullandı.
Önceki akşam Beşiktaş istikametine giderken yeni otomobiliyle görüntülenen Erkin muhabirlerin “Hayırlı olsun” sözlerine gülümseyerek “Evet kocam sağ olsun yeni hediye aldı” diye karşılık verdi.
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