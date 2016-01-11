

Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, modadan sonra TV dünyasına göz dikti. Kendisine birçok teklif geldiğini söyleyen Asena Erkin, şu sözleriyle ise yeni bir polemiğin fitilini ateşledi:







İYİ SENARYO İSTİYOR!







"Bu teklifler içinde bana en uygunu televizyon programcılığı ya da iyi bir senaryo üzerine kurulan bir dizi projesi olur. Bu alanlarda da kendime çok güveniyorum, çok iyi oyunculuk yapacağımdan eminim." Erkin'in hiçbir eğitimi olmadan oyunculukla ilgili iddialı konuşması üzerine gözler oyunculara çevrildi.