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asena erkin'den iddialı açıklama

ASENA ERKİN'DEN İDDİALI AÇIKLAMA

Modadan sonra oyunculuğa göz diken Asena Erkin, 'Bu alanda kendime güvenim tam' diyerek iddialı konuştu

Tarih : 11 Ocak 2016, 09:46
Puan Ver : Asena Erkin'den İddialı Açıklama(8/10)6


Magazin gündemini uzun süredir meşgul eden Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, modadan sonra TV dünyasına göz dikti. Kendisine birçok teklif geldiğini söyleyen Asena Erkin, şu sözleriyle ise yeni bir polemiğin fitilini ateşledi:



İYİ SENARYO İSTİYOR!



"Bu teklifler içinde bana en uygunu televizyon programcılığı ya da iyi bir senaryo üzerine kurulan bir dizi projesi olur. Bu alanlarda da kendime çok güveniyorum, çok iyi oyunculuk yapacağımdan eminim." Erkin'in hiçbir eğitimi olmadan oyunculukla ilgili iddialı konuşması üzerine gözler oyunculara çevrildi.








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