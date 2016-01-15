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asena erkin ayrılığın ardından ilk kez konuştu

ASENA ERKİN AYRILIĞIN ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU

FB'li futbolcu Caner Erkin'den boşanma kararı alan Asena Erkin: “Ucunda ölüm yok. İkimiz de bu durumla dalga geçiyoruz. Caner'i arıyorum, ‘Kiminle konuşuyorsun, hesap ver' diye espri yapıyorum. Gülerek ‘Sen kafayı yemişsin' diyor.”

Tarih : 15 Ocak 2016, 09:34
Puan Ver : Asena Erkin Ayrılığın Ardından İlk Kez Konuştu(5/10)6


Flaş bir kararla Caner Erkin'le yollarını ayıran Asena Erkin, Makaron'dan Gülşen Yülsel'e konuştu.Erkin ' Caner benim için sadece Çınar'ın babası değil. Benim ailem, abim, babam, sevgilim... Parayla pulla alakamız yok. Mal paylaşımı yapmadık. Ceketimi alıp çıktım.' dedi



 



İşte Asena Erkin'in açıklamalarından satır başları;



* Hayat bize ne getirirse yaşıyoruz. Bunun ucunda ölüm yok sonuçta. Hayata bakış açım diğer insanlardan farklı. İstediklerim, beni mutlu eden şeyler farklı. Yerimde olmak isteyen milyon tane kadın olabilir. Ama bu hayattan beklentilerimi iyi biliyorum, analiz ediyorum. Hiçbir zaman bir dramının içinde değilim, olmadım. Gayet mutlu, mesut bir insanım. Hiçbir sıkıntı yok.








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