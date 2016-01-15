

Flaş bir kararla Caner Erkin'le yollarını ayıran Asena Erkin, Makaron'dan Gülşen Yülsel'e konuştu.Erkin ' Caner benim için sadece Çınar'ın babası değil. Benim ailem, abim, babam, sevgilim... Parayla pulla alakamız yok. Mal paylaşımı yapmadık. Ceketimi alıp çıktım.' dedi















İşte Asena Erkin'in açıklamalarından satır başları;







* Hayat bize ne getirirse yaşıyoruz. Bunun ucunda ölüm yok sonuçta. Hayata bakış açım diğer insanlardan farklı. İstediklerim, beni mutlu eden şeyler farklı. Yerimde olmak isteyen milyon tane kadın olabilir. Ama bu hayattan beklentilerimi iyi biliyorum, analiz ediyorum. Hiçbir zaman bir dramının içinde değilim, olmadım. Gayet mutlu, mesut bir insanım. Hiçbir sıkıntı yok.