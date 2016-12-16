

Caner Erkin, 2 Ocak'ta Şükran Ovalı ile evlenmek için hazırlık yaparken eski eşinden manidar bir paylaşım geldi. Asena Atalay, Şahsenem'e ait bir şarkının bu sözleriyle mesaj verdi.







Şükran Ovalı'yla Caner Erkin, 2 Ocak 2017'de gerçekleştirilecek düğünleri için gün sayarken yıldız futbolcunun eski eşi Asena Atalay ise melankolinin dibine vurdu… Önceki akşam nişanlısıyla Etiler Günaydın'da baş başa yemek yiyen Erkin, çıkışta sarf ettiği şu sözlerle 6 yıllık eski eşine gönderme yapar gibiydi: "Şükran, çok düzgün ve karakterli bir insan. Ayrıca o, çok iyi biri. Karşıma çıktığı için kendimi çok şanslı hissediyorum."











"SENİ KİM CANDAN SEVDİ"







Eski eşi ve oğlu Çınar'ın babası Caner Erkin'in Ovalı'dan övgüyle bahsettiği saatlerde Asena Atalay ise bir mekanda efkarlı bir gece geçirdi. Mekandaki duygusal parçalara eşlik eden ünlü sunucu, sık sık sosyal medyada da video paylaştı. Asena Atalay'ın özellikle Şahsenem'in 'Gözyaşlarım Anlatır' isimli şarkısının "Sana ağlayan kimdi, seni kim candan sevdi, ne hale düştüm şimdi, gözyaşlarım anlatır" şeklindeki nakaratını paylaşması "Caner'in göndermesine Asena'dan jet yanıt" dedirtti.







ESKİ EŞİNİN EVLENECEĞİNİ KABULLENEMEDİ Mİ?







Caner Erkin'in Şükran Ovalı'yla geçtiğimiz yaz aşkını itiraf etmesinin ardından " Caner'le iyi bir dostluğumuz var. O, çocuğumun babası. Tabii ki mutlu olmasını isterim" diyen Atalay'ın bu melankolik gecesi "Asena Atalay, eski eşinin evleneceğini daha kabullenemedi mi?" yorumları yaptırdı. Hemen hemen her gece farklı bir mekanda eğlenen Asena Atalay, önceki akşam da felekten bir gece çaldı. Atalay, gece boyu mekanda çalan Sezen Aksu'nun 'Aşktan Ne Haber?' gibi şarkılarını paylaşarak birilerine mesaj yolladı.







kaynak:sabah