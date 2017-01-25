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asena atalay'dan caner erkin'e ikinci şok

ASENA ATALAY'DAN CANER ERKİN'E İKİNCİ ŞOK

Asena Atalay, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin'e yönelik yeni bir icra takibi başlattı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 15:56
Puan Ver : Asena Atalay'dan Caner Erkin'e İkinci Şok(8/10)10


Asena Atalay, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Caner Erkin'e yönelik yeni bir icra takibi başlattı. Bugün İstanbul İcra Müdürlüğü'nde yapılan icra takibine göre Atalay, eski eşinden, çocuğun bakıcı masraflarından, sağlık harcamalarına, yine çocuğun tatil masraflarından, müzik eğitimi giderlerine dek bir dizi harcamanın tahsilini istedi. Atalay'ın eski eşine yönelik yaptığı icra takibinin toplam tutarı 451 bin 151 TL.



Asena Atalay'ın Caner Erkin'e yönelik icra takibinden sonra bugün yeni bir takip daha yapıldığı anlaşıldı.



İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nden başlatılan icra takip kararına göre, Atalay, eski eşinden, çocuğu ile ilgili yaptığı masrafları sıraladı. Asena Atalay'ın istek listesinden dikkat çekici harcama kalemleri bulundu.



İşte o liste



1-Çocuğun sağlık harcamaları- 12 bin TL



2- Çocuğun eğitim giderleri 60 bin TL



3- Çocuğun bakıcı masrafları 42 bin TL



4- Çocuğun ulaşım masrafları 36 bin TL



5- Çocuğun giyim masrafları 12 bin TL



6-Çocuğun gıda masrafları 36 bin TL



7- Çocuğun Müzik eğitimi 24 bin TL



8- Çocuğun spor masrafları 15 bin TL



9- Çocuğun tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL



10 – Çocuğun barınma giderleri 32 bin 338 TL



11- Çocuğun barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL



12 Çocuğun barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL



Yüzde 9 faizi ile toplam rakam 451 bin 151 TL



Söz konusu icra takip kararına Caner Erkin'in itirazda bulunma hakkı var. Bu durumda, söz konusu masrafların dava konusu olması söz konusu.



 



kaynak:hürriyet








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