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asena atalay bu kez oğlunun nafaka davası ıçin adliyede

ASENA ATALAY BU KEZ OĞLUNUN NAFAKA DAVASI IÇİN ADLİYEDE

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in açtığı velayet davası için geçtiğimiz hafta İstanbul Adliye'sine gelen Asena Atalay, bu kez oğlunun nafaka davası için adliyeydi.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:53
Puan Ver : Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede(5/10)5


Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in açtığı velayet davası için geçtiğimiz hafta İstanbul Adliye'sine gelen Asena Atalay, bu kez oğlunun nafaka davası için adliyeydi.



Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin ile boşanan Asena Atalay, geçtiğimiz hafta oğlunun velayet davası için adliye gelmişti. Atalay bu kez oğlu Çınar Erkin için aylık 50 bin TL, yıllık toplam 600 bin TL'li iştirak nafakası talebiyle açtığı davaya katılmak üzere İstanbul Adliyesi'nde görüntülendi.



 



kaynak:haberler








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