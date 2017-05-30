Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in açtığı velayet davası için geçtiğimiz hafta İstanbul Adliye'sine gelen Asena Atalay, bu kez oğlunun nafaka davası için adliyeydi.



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in açtığı velayet davası için geçtiğimiz hafta İstanbul Adliye'sine gelen Asena Atalay, bu kez oğlunun nafaka davası için adliyeydi.



Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin ile boşanan Asena Atalay, geçtiğimiz hafta oğlunun velayet davası için adliye gelmişti. Atalay bu kez oğlu Çınar Erkin için aylık 50 bin TL, yıllık toplam 600 bin TL'li iştirak nafakası talebiyle açtığı davaya katılmak üzere İstanbul Adliyesi'nde görüntülendi.







kaynak:haberler