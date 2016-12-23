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aselsan'dan 200 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'DAN 200 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında "Ateş Destek Otomasyon Sistemleri" projesinin tedariki maksadıyla 200 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Tarih : 23 Aralık 2016, 13:04
Puan Ver : Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme(7/10)8


Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN arasında "Ateş Destek Otomasyon Sistemleri" projesinin tedariki maksadıyla 200 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.



ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Milli Savunma Bakanlığı ile şirketimiz arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 'Ateş Destek Otomasyon Sistemleri (ADOP-2000)' projesinin tedariki maksadıyla 200 milyon dolar bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığından alınan bugünkü izne istinaden yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



 



kaynak:ahaber








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