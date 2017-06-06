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aselsan'a milyon euroluk sipariş

ASELSAN'A MİLYON EUROLUK SİPARİŞ

Aselsan, Nurol Makina ile tedarik anlaşmasını revize etti, 15.5 milyon euro ilave sipariş aldı

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:48
Puan Ver : Aselsan'a Milyon Euroluk Sipariş(9/10)10


Aselsan ile Nurol Makina arasında yapılan tedarik anlaşmasında değişiklik yapılarak Aselsan'a 15.5 milyon euro tutarında ilave sipariş verildi.



Aselsan tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedariki ile ilgili olarak yapılan sözleşmenin teslimatı bu yıl tamamlanacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Aselsan  A  Milyon  Euroluk  Sipariş    haber

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