Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi, 6 yıl aradan sonra satışlarını yüzde 2'ye yakın artırarak 375 milyar dolara çıkardı. Bu dönemde toplam satışları yüzde 27.6 artan Aselsan ve TAI ise, ilk 100 sıralamasında 5'er basamak birden tırmandı.

2010'DAN BU YANA İLK KEZ ARTIŞ GÖSTERDİ

Dünyada silah satışları, 2010 yılından bu yana ilk kez artış gösterdi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi 2016 yılında 374.8 milyar dolarlık silah, askeri ekipman ve hizmet satışı yaptı. Söz konusu şirketlerin satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 1.9 oranında arttığının vurgulandığı raporda, 2002 yılına göre ise yüzde 38 oranında artış kaydedildiği bildirildi. SIPRI verilerine göre, Türk şirketlerin satışlarında da yüzde 27.6'lık artış görüldü.

217 MİLYAR DOLAR İLE ABD İLK SIRADA

Rapordaki ilk 100 şirket arasında Türkiye'den 2 şirket yer alıyor. Bunlardan Aselsan 5 sıra birden yükselerek 67'nci, TAI de yine 5 sıra tırmanarak 76'ncı sırada yer aldı. Bu dönemde Aselsan 1 milyar 220 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken, TAI ise 1 milyar 120 milyon dolarlık silah satışı gerçekleştirdi. Silah satışlarında 6 yıl aradan sonra kaydedilen artışın değerlendirildiği SIPRI raporunda, bazı ülkelerin büyük çaplı savunma programlarını uygulamaya alması ve bölgesel gerilimlerin artışı ile bu durumun ortaya çıktığı vurgulandı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre raporda, Kuzey Kore krizi ile Çin Denizi'ndeki gerilim, silah satışlarının artmasına örnek olarak öne sürüldü. SIPRI'nin raporuna göre, en fazla silah satan ülkelerin başında, ilk 100'de 38 şirketi yer alan ABD bulunuyor. küresel çaptaki silah satışlarındaki payı yüzde 57.9 olan ABD'li şirketler, 2016'da ise satışlarını yüzde 4 artırdı ve 217.2 milyar dolara çıkardı.

İNGİLİZ VE ALMANLAR BÜYÜRKEN, FRANSIZ VE İTALYANLAR KÜÇÜLDÜ

Avrupa ülkeleri, 2016'da yüzde 0.2'lik bir artışla 91.6 milyar dolarlık silah satışı yaptı. Kıtada, en fazla silah satışı yapanların başında yer alan 8 İngiliz şirketin, yüzde 2'lik artışla 36.1 milyar dolar satış yaptığı bildirildi. Fransız ve İtalyan silah şirketlerinin satışlarında ise düşüşler olduğu belirtilirken, Alman şirketlerinin de satışlarını artırdığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada