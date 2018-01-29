Savunma sanayisi için roket, taret, silah kulesi parçaları gibi çeşitli ürünler ortaya koyan Yağmaksan'ın, en fazla dikkati çeken ürünü "nişangah kalibrasyon adaptörü" olarak öne çıktı. Söz konusu ürün, ASELSAN'ın 15 ülkede kullanılan "Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" ailesinin hedefi bulmasında kritik öneme sahip bulunuyor. Sistem, askeri personelin zırhlı araç içinden çıkmadan kuledeki silah sistemini kullanmasına olanak sağlıyor. Yerli olarak üretilen "nişangah kalibrasyon adaptörü"nden, operasyonel kullanım öncesinde silah sisteminin kalibrasyonunda yararlanılıyor.

"DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ"

Yağmaksan Üst Yöneticisi Fatih Yağlı, savunma sanayisinde faaliyette bulunmak için sabır ve fedakarlık gerektiğine işaret etti.

Zamanla bazı projeler için davetler aldıklarına değinen Yağlı, "Mühendislik kabiliyetlerimizi gördüklerinde bir şeyler başarabileceğimize inandılar ve bize fırsat verdiler. Bu fırsatın kıymetini bilip daha fazlasını yapmaya çalıştık. Bu ülke insanı, sanayisi birçok şeyi yapabilecek durumda. Belki kurumsal, prensip, disiplin tarafımız biraz zayıf. KOBİ'ler olarak bu tarafımızı geliştirebilirsek çok daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

SAVUNMAYA ASELSAN İLE GİRİŞ YAPTI

Savunma sanayisinde ilk olarak ASELSAN ile namluların düzeltilmesine yönelik boresight (nişangah kalibrasyon adaptörü) ürünü için çalışmaya başladıklarını aktaran Yağlı, şöyle devam etti:

"Yurt dışından satın alınan bir üründü. Ham maddesinden başlayarak kaplama gerektirmeyen bir çözüm ortaya koyuncaya kadar ciddi çalışmalar yaptık. Bütün bu süreci karşılıklı fikir alışverişiyle yürüttük. Hem ticari hem de teknik bir faydası olan çözüm ürettik. Ana yükleniciler kazanacak ki biz kazanalım, sonrasında da Türkiye kazansın. Bütün projeleri de böyle yürütmeye çalışıyoruz. Maliyetleri de düşürmek için uğraşıyoruz. 2015'te ASELSAN ile basit mekanik parçalarla başlayan süreç, bu kuruluşun destekleriyle bugün önemli bir noktaya ulaştı ve savunma sanayisi için kritik öneme haiz ürünlerde hizmet vermeye başladık. Hedefimiz işlerimizin kapsamını artırarak ASELSAN'ın stratejik ortak firmaları arasına girmek."

Kaynak: haberinburada