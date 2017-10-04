ASELSAN, TEKNOLOJİK MALZEMELER ÜRETECEK YENİ BİR ŞİRKET KURDU
ASELSAN, yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, yeni bir şirket kurdu.
ASELSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ortaklığıyla yeni bir şirket kurdu. Şirket, yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet gösterecek.
YÜZDE 51'İ ASELSAN'A AİT OLACAK
Şirketten kurulan yeni şirkete yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, yüzde 51'i ASELSAN'a, yüzde 29'u TÜBİTAK'a, yüzde 20'si Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ait olmak üzere "YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş." ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 17 milyon 462 bin TL olup, kuruluşu 4 Ekim 2017 tarihinde tescil edilmiştir."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar