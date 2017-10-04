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ASELSAN, Teknolojik Malzemeler Üretecek Yeni Bir Şirket Kurdu

ASELSAN, TEKNOLOJİK MALZEMELER ÜRETECEK YENİ BİR ŞİRKET KURDU

ASELSAN, yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet göstermek amacıyla, yeni bir şirket kurdu.

Tarih : 04 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Aselsan, Teknolojik Malzemeler Üretecek Yeni Bir Şirket Kurdu(6/10)2

ASELSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ortaklığıyla yeni bir şirket kurdu. Şirket, yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet gösterecek.

YÜZDE 51'İ ASELSAN'A AİT OLACAK

Şirketten kurulan yeni şirkete yönelik yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yarı iletken ve benzeri teknolojik malzemeleri içeren mikro ve nano boyutlu aygıtlar ile ilgili faaliyet gösterme amacıyla, yüzde 51'i ASELSAN'a, yüzde 29'u TÜBİTAK'a, yüzde 20'si Savunma Sanayi Müsteşarlığı'na ait olmak üzere "YİTAL Mikroelektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş." ünvanlı şirket kurulmuştur. Şirketin sermayesi 17 milyon 462 bin TL olup, kuruluşu 4 Ekim 2017 tarihinde tescil edilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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